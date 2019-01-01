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Им подражают: десять самых стильных знаменитостей прошедшего года

© AP Photo. Vianney Le Caer
В мире
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Издание Footwear News выбрало самых стильных звезд, которые не дали повода усомниться в сделанном ими выборе в 2018 году.

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первенство эксперты издания Footwear News отдали Леди Гаге за ее оверсайз-костюм на премии Elle Women в Голливуде.

Певица пришла на церемонию в брюках и пиджаке цвета грейдж, который надела на голое тело, и высказалась на тему сексуальных домогательств в мире шоу-бизнеса.

Леди Гага
Леди Гага

Второй оказалась жена принца Гарри Меган Маркл. В течение года герцогиня выбирала бренды, изготавливающие одежду и обувь из экологичных материалов, например, Veja, Rothy’s и Stella McCartney.

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Публикация от Meghan Markle ♡ (@mrsmeghanmarkle)

За ней последовали актрисы Дженнифер Лопес и Трэйси Эллис Росс. На премьере романтической комедии "Начни сначала" Лопес появилась в пышном неоново-розовом платье и туфлях Jimmy Choo на платформе, а Росс пришла в объемном наряде такого же оттенка на премию "Эмми".

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Издание отметило и R’n’B-исполнительница Бейонсе, которая часто демонстрировала наряды люксовых модных домов, таких как Gucci, Peter Dundas, LaQuan Smith и Sergio Rossi.

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Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Также в список попали трое мужчин: актеры Тимоти Шаламе, Рами Малек и Майкл Бакари Джордан.

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Публикация от Timothée Chalamet (@tchalamet)

В декабре американский певец и актер Ник Джонас стал самым стильным мужчиной 2018 года по мнению журнала GQ. Читателям предложили выбрать своего фаворита из 64 претендентов. Главными конкурентами Джонаса стали актеры Джефф Голдблюм и Райан Рейнольдс, а также музыкант Джон Ледженд.

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