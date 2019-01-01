Просто чудо: 11-месячного ребенка спасли из-под завалов в Магнитогорске

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила, что под завалами дома в Магнитогорске нашли живого одиннадцатимесячного ребенка передает РИА Новости. © Sputnik / Олег Елкин В Челябинской области ввели режим ЧС после трагедии в Магнитогорске

"Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", — написал Борис Дубровский в своем телеграм-канале.

В областном Минздраве добавили, что младенца уже доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Найденный ребенок оказался девочкой, уточнили позже в пресс-службе МЧС.

"Голос услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция, в которой были задействованы десятки специалистов МЧС", — рассказал представитель МЧС России.

"Это просто чудо... Наши пожарные нашли, его везут в местную больницу, надеемся, что все с ним будет хорошо", - заявили в пресс-центре областного ГУМЧС.

Около 4:00 утра в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.

МЧС России опубликовало кадры спасения пострадавшего в Магнитогорске>>

В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах.