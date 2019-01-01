Самолет из Сочи сел в Воронеже из-за пьяного дебошира

Полиции на транспорте поступил запрос об отправке наряда на борт самолета, летевшего из Сочи в Москву.

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что самолет рейса Сочи-Москва вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира, который нарушал общественный порядок и проявлял агрессию в отношении бортпроводников, передает РИА Новости.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже", - рассказала Волк.

Полицейские доставили 37-летнего пассажира в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте и составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".