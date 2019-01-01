23:36 01 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.47
  • EUR79.46
Поиск

Самолет из Сочи сел в Воронеже из-за пьяного дебошира

CC BY 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0

Полиции на транспорте поступил запрос об отправке наряда на борт самолета, летевшего из Сочи в Москву.

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что самолет рейса Сочи-Москва вынужденно сел в Воронеже из-за пьяного пассажира, который нарушал общественный порядок и проявлял агрессию в отношении бортпроводников, передает РИА Новости.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже", - рассказала Волк.

Полицейские доставили 37-летнего пассажира в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте и составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

По теме

В России появится новая чартерная авиакомпания
C зубром на боку: танколет от World of Tanks представили в Беларусии
Самолет Москва-Сочи вернулся в Домодедово с отказавшим двигателем
Теги:
авиадебоширы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: вулкан в Италии, аватар в Китае и Санта-Клаус в Ираке
МЧС России распространило кадры спасения ребенка из-под завалов в Магнитогорске
Как не испортить себе Новый год
Полезные хитрости: как не испортить себе Новый год

Соцсети

Sputnikabkhazia