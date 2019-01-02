Камни в подарок и 108 ударов колокола: как отмечают Новый год в разных странах

"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню" — эта фраза из популярного фильма знакома большинству россиян.

В Эстонии накануне праздника не смотрят кино, а реально идут париться: можно сказать, здесь отмечают самый жаркий Новый год. В Испании вручают "котильон", своеобразно отмечают Новый год и в Японии, а в Таиланде его встречают трижды.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. О самых интересных новогодних традициях — в материале РИА Новости.

Танцуют все

"Экзотика встречи Нового года в Доминикане — в первую очередь в том, чтобы отпраздновать его лежа на берегу моря, — рассказывает глава представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Беларуси Галина Лысенко. — А вообще Новый год в Доминикане — неудержимая карибская фиеста, ведь эта страна — колыбель бачаты и меренге. Девиз: "Танцуют все!"

© AFP 2018 / Josep Lago Празднование Нового года

Среди особенностей Рождества в Доминикане — традиция, которую здесь называют Ангелитос ("Маленькие ангелы"). Она популярна у работников социальной сферы. Коллеги пишут имена друг друга на листках бумаги и по очереди вытягивают их. Таким образом определяют, кто кому должен сделать подарок. Этот человек становится на время "ангелом" — покровителем товарища по работе.

Разница в "котильоне"

"Новогодняя ночь отличается от любого другого праздника (если его отмечают не дома) тем, что обязательным ее атрибутом является "котильон", — объясняют в отделе туризма посольства Испании в России. — Это сумка, в которой лежат воздушные шары, карнавальные маски, музыкальные рожки, серпантин, конфетти. "Котильоны" вручаются в кафе, барах, ресторанах перед началом вечеринки".

© РИА Новости/Аврора . Елена Висенс Праздничная иллюминация в Мадриде

"Котильон" нужно открывать после колокольного звона, то есть уже к Новому году.

В Испании этот праздник считают днем прощания с уходящим годом, когда можно выйти из дома и веселиться до самого утра. Традиционные двенадцать ударов колокола слышит вся страна: эта церемония транслируется по телевидению и радио с главной площади столицы Испании. Все, кто находится в этот момент на площади, — и местные жители, и туристы — встречают каждый удар колокола эмоциональными возгласами.

В Каталонии существует традиция: дома, в гостиной, ставят полый ствол дерева, где во все дни рождественских праздников хранятся подарки. В назначенный час каждый член семьи подходит к дереву, слегка ударяет по нему несколько раз — и его подарок "выскакивает" наружу.

Цвет настроения — красный

"Итальянцы не стремятся отмечать этот праздник дома. Как правило, они выходят на улицы и под бой курантов на центральной площади города пьют шампанское, поздравляя друг друга, — рассказывает пресс-аташе Национального агентства по туризму Италии (ENIT) в России Татьяна Божко. — Традиция выбрасывать перед Новым годом старые вещи из окон потихонечку отмирает и в настоящее время, пожалуй, сохранилась только в нескольких деревнях юга Италии".

© AFP 2018 / TIZIANA FABI Рождественская елка в Риме, Италия

В новогоднюю ночь в Венеции на площади Сан-Марко проходит удивительно яркий праздник, напоминающий карнавал, — с фейерверками и выступлениями артистов.

В праздничном убранстве Италии очень много красного цвета. Красный олицетворяет не только жизненную силу и активность, но и красоту; оберегает от зла, приносит удачу и богатство в течение всего года.

В новогодние праздники метро и другой общественный транспорт переполнены — многие едут гулять в центр, поэтому лучше добираться на такси. Следует быть внимательными с личными вещами и кошельками, в толпе в это время много карманников, предупреждает наша собеседница.

Кроме того, азартные итальянцы любят обливать себя и других вином, поэтому откровенно дорогие вещи на народные гулянья лучше не надевать.

AP Photo / Luca Bruno Мужчина в "костюме", изображающем трех Санта-Клаусов, перед готическим собором Дуомо в Милане, Италия

Другая традиция — разбивать пустые бутылки, поэтому стоит быть готовым к тому, что придется топтаться по битому стеклу.

С камнем за пазухой

В Эстонии принято встречать праздник в бане, чтобы войти в новый год чистым. В Дании в новогоднюю ночь спрыгивают со стула, в Болгарии выключают свет, а в Греции — дарят камни. Считается, что чем тяжелее камень — тем увесистее будет кошелек у одаряемого в следующем году.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Новогодняя иллюминация в Афинах, Греция

В некоторых странах, например в Бельгии и Румынии, фермеры поздравляют с праздником не только своих друзей и близких, но и коров.

"Сават-ди-пи-май!"

На востоке, несмотря на традиционно "свои" праздники, Новый год также любят. В Таиланде его отмечают аж три раза: сначала 1 января, потом — в феврале, когда его празднуют в Китае, и собственно тайский Новый год по буддийскому календарю (обычно 13-15 апреля). Этот праздник здесь называется Сонгкран.

"Корнями Сонгкран уходит в историю Древней Индии. В эти дни у тайцев принято ходить в храмы, подносить изысканные блюда монахам. Традиционно Сонгкран — семейный праздник, — рассказывает Екатерина Московец, маркетолог туристического управления Таиланда. — Один из ритуалов этого фестиваля — поливание водой, что символизирует призыв к началу сезона дождей для получения хорошего урожая риса. Вода также означает очищение от всего негативного".

А 1 января в Таиланде наступает 2562 год (со дня смерти Будды). Празднуется он также в семейном кругу и имеет достаточно схожие традиции с европейскими.

© Depositphotos / Ake1150sb Ват-Арун под Новый год

"Если вы захотите поздравить с Новым годом кого-то по-тайски, достаточно сказать: "Сават-ди-пи-май!" — добавляет Екатерина.

Под звон колоколов

В представительстве Офиса по туризму Японии рассказали, что Новый год для японцев — один из самых любимых праздников. Его отмечают с соблюдением давних традиций. "Первый день нового года в Японии называется О-сёгацу. Как и в России, праздник встречают в ночь на 1 января, — говорят сотрудники турофиса. — Ровно в полночь в храмах бьют в колокола. После 108 колокольных ударов новый год официально вступает в права".

© Фото : Екатерина Плясункова Ожидание наступления Нового года в храме

Перед праздником японцы стараются раздать долги, проводят генеральную уборку дома, чтобы войти в новый год чистыми и обновленными.