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Привалило: два россиянина выиграли по 500 миллионов рублей в лотерею

© Sputnik / Руслан Кривобок
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50 0 0

Помимо миллиарда рублей было разыграно 150 призов по миллиону рублей.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Два жителя России стали победителями новогоднего тиража лотереи "Русское лото", в которой разыгрывался один миллиард рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото".

Доллары.
© AFP 2018 / KAREN BLEIER
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Сумму, разыгранную первого января, поделили поровну два победителя - каждый выиграл по 500 миллионов рублей.

Победителями стали жители Свердловской области и Санкт-Петербурга, при этом каждый из новоиспеченных мультимиллионеров купил билет за 150 рублей.

"Мы поздравляем счастливчиков и ждем их для оформления выигрыша", - добавили в "Столото".

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Теги:
лотереи


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