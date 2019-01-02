Привалило: два россиянина выиграли по 500 миллионов рублей в лотерею

Помимо миллиарда рублей было разыграно 150 призов по миллиону рублей.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Два жителя России стали победителями новогоднего тиража лотереи "Русское лото", в которой разыгрывался один миллиард рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Столото".

© AFP 2018 / KAREN BLEIER В США разыгран рекордный джек-пот в 1,6 миллиарда долларов

Сумму, разыгранную первого января, поделили поровну два победителя - каждый выиграл по 500 миллионов рублей.

Победителями стали жители Свердловской области и Санкт-Петербурга, при этом каждый из новоиспеченных мультимиллионеров купил билет за 150 рублей.

"Мы поздравляем счастливчиков и ждем их для оформления выигрыша", - добавили в "Столото".