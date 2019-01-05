Госдума и Совфед отреагировали на захват россиян пиратами

МИД России сообщил, что посольства в Нигерии и Бенине контактируют с местными правоохранителями по установлению местонахождения россиян и их скорейшему освобождению.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что в ситуации с захватом российских моряков пиратами в Гвинейском заливе могут возникнуть вопросы к судовладельцу с точки зрения достаточности принятых мер безопасности, передает РИА Новости.

"Наверное, были предприняты не все меры предосторожности. Здесь есть вопросы и к судовладельцам. Не думаю, что подобный случай был первым в данном регионе", - сказал Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что "после освобождения россиян судовладельцы должны будут дать ответ на вопрос, почему безопасность моряков не была обеспечена должным образом".

Клинцевич уверен, что для освобождения россиян будут приняты все необходимыемеры. "Это непреложно", - добавил он.

© Sputnik / Владимир Астапкович Пираты взяли в плен шестерых россиян у берегов Бенина

Ситуацию вокруг похищения пиратами российских моряков в Гвинейском заливе планируется рассмотреть на заседании комитета Госдумы по международным делам, сообщил член комитета Антон Морозов.

Ранее стало известно, что пираты в ночь на 2 января похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе. Посольство РФ в Бенине подтвердило, что они являются гражданами России. В материалах спасательно-координационного центра Росморречфлота, которые есть в распоряжении РИА Новости, говорилось, что на борту MSC Mandy под флагом Панамы находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины.

В российском посольстве в Бенине сообщали, что на борту находились 26 человек: двое - граждане Грузии, четверо - граждане Украины и 20 человек - граждане России. Позднее морские власти Грузии сообщили, что граждан страны на борту MSC Mandy не было. Проверку начал Следственный комитет России.