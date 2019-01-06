Кинокритики выбрали лучший фильм 2018 года

Каждый год Национальное общество кинокритиков собирается в январе, чтобы выбрать наиболее значимые достижения в киноиндустрии за прошедший год и вручить премию.

СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Национальное общество кинокритиков США (NSFC) составило рейтинг лучших фильмов 2018 года, передает The Hollywood Reporter.

Лучшим фильмом по версии общества признан "Наездник" китайского режиссера Хлои Чжао. Картина повествует о талантливом дрессировщике лошадей, которому пришлось забросить свою карьеру из-за тяжелой травмы головы.

На второе место рейтинга кинокритики определили фильм "Рома" мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона. Третью строчку заняла кинокартина южнокорейского режиссёра Ли Чхан-дона "Пылающий".

Лучшим режиссером года по версии специалистов, не смотря на второе место его фильма, стал Альфонсо Куарон.

Лучшим актером года по версии экспертов стал Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря" Пола Шредера, а лучшей актрисой кинокритики назвали Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка".

За лучший сценарий Национальное общество кинокритиков отметило Армандо Ианнуччи, Дэвида Шнайдера и Йена Мартина, которые написали текст к скандальному фильму "Смерть Сталина".

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Национальное общество кинокритиков было основано в 1966 году в издательстве Saturday Review кинокритиком Холлисом Алпертом.