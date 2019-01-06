Папа Римский поздравил православных всего мира с Рождеством

СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова, сообщает РИА Новости.
"Некоторые восточные церкви, католические и православные, которые следуют юлианскому календарю, завтра отметят Святое Рождество. К ним обращаю я сердечные и братские поздравления в знак общности между всеми нами христианами, признающими Иисуса как Господа и Спасителя. Всех их поздравляю с Рождеством!" - сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божьего Иисуса Христа от Девы Марии, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю.
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Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).