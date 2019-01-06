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Папа Римский Франциск

Папа Римский поздравил православных всего мира с Рождеством

© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
В мире
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Ранее в воскресенье Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике торжественную мессу по случаю празднуемого католиками праздника Богоявления.

СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков восточных церквей с наступающим праздником Рождества Христова, сообщает РИА Новости.

"Некоторые восточные церкви, католические и православные, которые следуют юлианскому календарю, завтра отметят Святое Рождество. К ним обращаю я сердечные и братские поздравления в знак общности между всеми нами христианами, признающими Иисуса как Господа и Спасителя. Всех их поздравляю с Рождеством!" - сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Ранее в воскресенье папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике торжественную мессу по случаю отмечаемого католиками праздника Богоявления.

Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божьего Иисуса Христа от Девы Марии, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю.

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Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).

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Теги:
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