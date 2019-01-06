Путин в канун Рождества навестил пациентов детского хосписа в Петербурге

Основной вид работы хосписа - паллиативная помощь детям, проживающим в Петербурге, в возрасте от трех месяцев до 18 лет.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил в детский хоспис в Невском районе Петербурга, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Михаил Климентьев Снять ролик про борт №1: Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика

На учете в хосписе более 250 детей, в том числе 23 ребенка постоянно находятся в стационаре. Более того, выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи детям помогает пациентам хосписа на дому.

Деньги на паллиативную помощь будут выделяться из федерального бюджета регулярно с 2019 года, сообщил Владимир Путин.

"У нас с этого года регулярно будут выделяться средства из федерального бюджета на такую помощь. В этом году - около 5 миллиардов рублей. Законопроект находится в Думе и в январе будет на первом чтении", - сказал президент.

Благотворительный фонд "Детский хоспис" был создан в Петербурге в 2003 году при поддержке Русской православной церкви, а в 2006 году учредил негосударственное медицинское учреждение "Детский хоспис". С этого момента пациенты смогли получать не только медицинскую, но и социальную, психологическую и духовную помощь. Для дальнейшего повышения доступности и качества детской паллиативной помощи в городе в 2010 году был открыт первый в России государственный детский хоспис.

Путин в канун Рождества приехал в хоспис в Петербурге и подарил детям сладости pic.twitter.com/R7QAxsjjsj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 января 2019 г.

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Сейчас система оказания детской паллиативной помощи в Петербурге объединяет усилия и ресурсы благотворительного фонда "Детский хоспис", автономной некоммерческой организации "Детский хоспис" и петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения "Хоспис (детский)".

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