Digital detox: отключись, чтобы включиться

Во многих странах стали популярны отели, где запрещено использовать гаджеты, и специальные лагеря для взрослых, где туристы "лечатся" от интернет-зависимости.

СУХУМ, 6 янв – Sputnik. Понятие Digital detox родилось относительно недавно, порядка пяти лет назад. Еще в 2014 году аналитики предсказывали, что отдых без электронных гаджетов будет ведущим трендом в туриндустрии. Время лишь подтвердило из предположения. Как и где устроить себе Digital detox читайте в материале РИА Новости.

Путешествие в реальность

Технологический прогресс привел к тому, что людям стало сложнее находиться наедине с собой или сконцентрироваться на чем-то одном, свидетельствуют результаты исследования университета Вирджинии (США). Испытуемые не могли находиться в расслабленном бездействии более шести минут – это вызывало у них негативные эмоции. А все потому, что люди привыкли постоянно чем-то заниматься или делать несколько вещей одновременно. К примеру, смотреть фильм, играть в игру на компьютере и переписываться с друзьями в телефоне.

CC0 Смартфон

Но мозгу нужен отдых. В смартфонах уже появились специальные функции, которые показывают, сколько времени в день человек провел перед девайсом, анализируют данные за неделю и предлагают самоограничение. Условно говоря, можно запрограммировать телефон на выключение, например, после 23:00. С этого момента пользователю станут недоступны соцсети и приложения, но он сможет пользоваться сотовой связью.

Цифровой детокс за пределами диджитал

Токийский дизайнер Kunihiko Morinaga создал коллекцию одежды из специального материала, который не пропускает сигналы телефона. Достаточно убрать девайс в карман, чтобы стать офлайн.

А американские ученые представили миру моды "умное" платье x.pose: чем больше хозяйка проводит времени в сети, тем прозрачнее становится платье. Задача ученых — показать, сколько времени люди проводят в интернете, не осознавая этого, и насколько прозрачны их профили.

Дзен и искусство детоксикации

Между тем, полнейшее отключение от внешнего мира могут предложить только специально отведенные для этого места.

Eremito, Italy

© Foto/ Eremito Отель Eremito в Италии

Этот отель в итальянской Умбрии находится в здании средневекового монастыря, в номерах есть только односпальная кровать - как в келье. Гостиница предлагает новую концепцию "роскоши", где никто не потревожит посетителя телефонным звонком или сигналом другой электроники.

Там нет холодильника, телевизора и кондиционера, и это считается дополнительным элементом комфорта. Гости могут расслабиться в небольшом бассейне или сходить в парную, вымощенную камнем.

"Одно из самых замечательных мест, которое я когда-либо посещал. Если вы ищете, где можно спокойно почитать книжку, насладиться пешими прогулками на природе, заняться йогой, вам нужно именно туда. Это настоящая жемчужина итальянской сельской жизни, здесь очень красиво", - пишет на сайте отзывов гость с никнеймом Jeppehedebop.

Saffire Freyclnet, Australia

© Foto/ Saffire Freyclnet Отель Saffire Freyclnet в Австралии

Этот отель находится на восточном побережье Тасмании. Приезжая туда, туристы сдают все свои гаджеты и приобретают специальный пакет услуг "e-tox", разумеется, по желанию.

Взамен курорт обещает организацию мероприятий, полных приключений, романтики и оздоровления.

Echo Valley ranch&spa, Canada

Этот канадский отель предлагает гостям по-настоящему уединенный отдых. Вокруг леса, луга, горы, рядом - река Фрейзер.

Туристы, приехавшие за цифровой детоксикацией, должны оставлять гаджеты в чемоданах.

На территории есть крытый бассейн, фитнес-центр. Ежедневно – занятия йогой, верховой ездой, походы в горы и наблюдения за звездами.

Grand Cayman Marriott, Cayman Islands

© Foto/ Marriott Отель Grand Cayman Mariott

Grand Cayman Marriott расположен на одном из самых красивых пляжей мира – Seven Mile beach – на Каймановых островах.

На территории отеля запрещено использовать электронные устройства и телефоны, чтобы посетители могли отдохнуть от виртуального мира чисел.

Заменить интернет можно прогулками по тропическим садам и посещением лагуны с черепахами.

Westin Dublin, Ireland

© Foto/ Marriott Отель Westin Dublin в Ирландии

При въезде в отель путешественники должны сдать свои электронные устройства в сейф в обмен на специальный "набор для выживания во время детоксикации". Он включает в себя настольную игру, карту местности для прогулок, газету, набор для посадки деревьев, а также другие бесплатные развлечения.

Lake Placid Lodge, USA

© Foto/ Lake Placid Lodge Отель Lake Placid Lodge в США

Lake Placid Lodge находится на Адирондаке – горном хребте на северо-востоке штата Нью-Йорк. Отель предлагает оставить телефоны на стойке регистрации и насладиться спокойствием этого места.

На территории курорта есть отреставрированная ферма 19 века, являющаяся государственным историческим памятником.

Также гостиница предлагает своим посетителям катание на коньках, плавание на гондоле, прыжки на лыжах с трамплина.

Via Yoga, Mexico

© Foto/ Via Yoga Отель Via Yoga в Мексике

В Via Yoga отдохнуть от мира технологий предлагают с помощью йоги и медитации. Гостям предлагают отказаться от электронных девайсов, чтобы успокоить свое сознание, и заново открыть ценность жизни. Вместо этого - занятия йогой, серфинг, катание на лошадях, дайвинг, рыбалка и экскурсии по джунглям.

Кстати, одно из популярных направлений Digital Detox - это йога-туры. Они практикуются по всему миру и пропагандируют отказ от информации извне для избавления от лишних мыслей и улучшения концентрации.

"Несколько лет назад я была в йога-ретрите в горах, который подразумевал не просто отказ от интернета и сотовой связи, но и в целом от телефона – нельзя было читать и слушать музыку. Как, наверное, для любого современного человека, не мыслящего жизни без соцсетей и проверки почты, первые дни дались мне очень сложно – руки все время тянулись в карман, за заветным девайсом. Но через три дня "ломка" прошла, чему, скорее всего, помогла практика йоги. Голова очистилась, стало легче сосредоточиться, да и время стало течь как будто по-другому", - рассказывает Ирина Ферцер, врач-терапевт из Москвы.

Chiva Som Wellnes, Thailand

© Foto/ Chiva Som Wellness Отель Chiva Som Wellness в Таиланде

Здесь запрещено пользоваться мобильными телефонами за пределами номеров.

Зато гостям предлагается бесплатная консультация врача, а после нее - персональная программа оздоровительных процедур, которая должна помочь гостю наладить здоровый образ жизни.

Estrella Vincci Hotels de Mar, Spain

© Foto/ Estrella Vincci Hotels de Mar Отель Estrella Vincci Hotels de Mar в Испании

Отель расположен в Марбелье. Гостям предлагают сдать свои телефоны в обмен на книгу с рекомендациями, чем можно заняться, если отвлечься от интернета.

Offline camp, Russia

© Sputnik / Максим Богодвид Суперфинал всероссийского чемпионата "Гонки Героев"

В России тоже есть место, где все выключено – это офлайн-лагерь, расположенный в Казани.

Организаторы говорят, что стараются создать атмосферу доброго детского лагеря, где гости могут играть в игры, участвовать в конкурсах и ходить на рыбалку – все, что угодно, лишь бы не вспоминать о смартфоне.

Лагерь создан для того, чтобы найти баланс между реальным и виртуальным мирами, переосмыслить свои приоритеты и ощутить ценность бытия.

Некоторые люди в очищении сознания идут еще дальше - отправляются в Випассану, в Индию в десятидневный тур молчания. Говорят, на третий день тишины внутренний голос тоже затихает.