США пригрозили санкциями подрядчикам "Северного потока – 2"

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии рассказала, что США намерены ввести санкции в отношении двух европейских строительных компаний, которые занимаются укладкой труб для газопровода "Северный поток — 2", передает РИА Новости.

© Sputnik / Nord Stream 2 Строительство "Северного потока - 2" дошло до экономической зоны Швеции

План введения санкций прорабатывается в госдепартаменте США, а в Берлине "Северный поток — 2" нещадно критикует американский посол Ричард Гренель, который ранее заявил, что компании, участвующие в строительстве трубопровода, "всегда находятся в опасности, так как санкции вполне возможны", отмечает газета.

По данным источников газеты, возможные американские санкции нацелены на высокоспециализированные строительные компании, которые занимаются прокладкой труб "Северного потока — 2" - швейцарскую группу компаний Allseas и итальянскую компанию Saipem.

Основная работа по укладке труб газопровода лежит именно на швейцарской Allseas, которая прокладывает более 90% трубопровода, в то время как итальянская Saipem уже выполнила свою часть работ, рассказаывает издание.

Руколводство Германии "с большой озабоченностью" смотрит на непрекращающиеся попытки США остановить строительство "Северного потока — 2", и на всех уровнях, вплоть до министра иностранных дел Хайко Мааса, пытается оказать влияние на Вашингтон, констатирует Handelsblatt.

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

Европарламент выступил против "Северного потока – 2">>

Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток — 2" исключительно как экономический проект.