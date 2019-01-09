Правозащитники Human Rights Watch рассказали о применении пытках в Венесуэле

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Международные и венесуэльские правозащитники заявили, что силы безопасности и разведслужбы Венесуэлы осуществляли задержания и пытали военнослужащих страны, причастных к заговору против правительства, передает РИА Новости со ссылкой на доклад, опубликованный на сайте международной правозащитной организации Human Rights Watch.
По информации Human Rights Watch и венесуэльской правозащитной организации Foro Penal, власти страныв в попытках установить местонахождение подозреваемых, задерживали и подвергали пытками членов их семей. Задержания в основном производили сотрудники управления военной контрразведки (DGCIM) и Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN).
"Правительство Венесуэлы жестко расправлялось с представителями вооруженных сил, обвиняемых в заговоре против него. Агенты разведки не только задерживают и пытают военнослужащих, но в некоторых случаях они преследуют их семьи и других гражданских лиц, когда они не могут найти подозреваемых", - заявил глава американского отделения Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко.
Как подчеркивается на сайте Human Rights Watch, большинство арестованных не могли связаться с семьями и адвокатами, а также не имели доступа к необходимой медицинской помощи. Многие из них подвергались психологическим и физическим пыткам, включая избиения, удушение, удары электрическим током и угрозы смерти. Адвокаты, представлявшие задержанных, уверяют, что обвинения против их подзащитных были сфабрикованы и не подтверждены реальными доказательствами.
С 2014 года в стране были задержаны более 12,8 тысячи человек в связи с антиправительственными протестами. Позднее более 7,5 тысячи человек были условно освобождены, но продолжают подвергаться уголовному преследованию, отмечают венесуэльские правозащитники.
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