Правозащитники Human Rights Watch рассказали о применении пытках в Венесуэле

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Международные и венесуэльские правозащитники заявили, что силы безопасности и разведслужбы Венесуэлы осуществляли задержания и пытали военнослужащих страны, причастных к заговору против правительства, передает РИА Новости со ссылкой на доклад, опубликованный на сайте международной правозащитной организации Human Rights Watch.

По информации Human Rights Watch и венесуэльской правозащитной организации Foro Penal, власти страныв в попытках установить местонахождение подозреваемых, задерживали и подвергали пытками членов их семей. Задержания в основном производили сотрудники управления военной контрразведки (DGCIM) и Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN).

"Правительство Венесуэлы жестко расправлялось с представителями вооруженных сил, обвиняемых в заговоре против него. Агенты разведки не только задерживают и пытают военнослужащих, но в некоторых случаях они преследуют их семьи и других гражданских лиц, когда они не могут найти подозреваемых", - заявил глава американского отделения Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко.

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Правозащитники проанализировали информацию о случаях, связанных с 32 людьми, включая офицеров разных рангов и гражданских лиц, обвиняемых в сотрудничестве с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года, отмечается в докладе.

Как подчеркивается на сайте Human Rights Watch, большинство арестованных не могли связаться с семьями и адвокатами, а также не имели доступа к необходимой медицинской помощи. Многие из них подвергались психологическим и физическим пыткам, включая избиения, удушение, удары электрическим током и угрозы смерти. Адвокаты, представлявшие задержанных, уверяют, что обвинения против их подзащитных были сфабрикованы и не подтверждены реальными доказательствами.

С 2014 года в стране были задержаны более 12,8 тысячи человек в связи с антиправительственными протестами. Позднее более 7,5 тысячи человек были условно освобождены, но продолжают подвергаться уголовному преследованию, отмечают венесуэльские правозащитники.

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В начале августа 2018 года была предпринята попытка покушения на Мадуро во время парада в Каракасе. К трибуне, где он находился, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. О своей ответственности за покушение заявила подпольная группа "Фланелевые солдаты". Мексиканский портал Sin Embargo отмечает, что группа была создана в 2014 году и связана с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года. Группа позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления на национальном уровне, борющихся против Мадуро.

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