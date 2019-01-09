Египет представил новую стратегию развития туризма

По словам министра туризма Рании Машат, отрасль будет развиваться по пяти основным направлениям.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Египет заявил о старте структурных реформ, ребрендинге и новых акцентах в развитии туристического сектора. При этом новая стратегия развития не подразумевает пунктов, касающихся усиления безопасности пребывания туристов, сообщает АТОР. © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany Мумифицированные львы, кобры и жуки: в Египте сделано новое открытие

Первое направление развития – это административная и кадровая реформа, реализацию которой уже начали в министерстве туризма. Впервые в истории Египта на пятнадцать рабочих мест в отраслевом министерстве объявлен открытый конкурс.

Второе – это ребрендинг Египта как туристического центра. Министр туризма Египта Рания Машат заявила, что ведомство намерено сделать страну "ответственным выбором" для туристов, которым интересны культурно-познавательный, экскурсионный, природный и активный туризм.

Третье направление – прорыв на новые рынки. Основной упор будет нпаравлен на "нетрадиционные рынки в Азии и Восточной Европе", в частности, на Украину, Китай и Индию, а также на расширение маркетинга в странах Персидского залива.

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Четвертое – это начало работы фонда прямых инвестиций, ради модернизации инфраструктуры гостеприимства страны и помощи в реструктуризации проблемных отелей и курортов.

И, наконец, пятый пункт – радикальная модернизация законодательной базы отрасли.

Новая стратегия не включает в себя как таковое развитие туристической и транспортной инфраструктуры, а также никаким образом не упоминает про безопасность пребывания в стране. По мнению независимых египетских экспертов, пункт про безопасность "упущен" вполне намеренно, так как египетские власти не хотят официально затрагивать этот вопрос.

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Египет и так позиционирует себя как "безусловно безопасное" туристическое направление.