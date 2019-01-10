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Защита Черноморского побережья: С-400 отразили учебный ракетный удар

© Sputnik / Владислав Сергиенко
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В учениях было задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Зенитно-ракетные комплексы С-400 в ходе учений на Черноморском побережье отразили массированный ракетный удар, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе плановых занятий военнослужащие подразделений противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированных в Краснодарском крае, успешно отразили массированный ракетный удар условного противника", - сказано в сообщении.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф"… отработали действия по обнаружению и сопровождению целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения", - говорится в релизе.

© Sputnik / Владислав Сергиенко
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В свою очередь расчеты ЗРПК "Панцирь-С" отработали задачи по прикрытию С-400 от воздушного и ракетного ударов. "Пуски прошли на Черноморском побережье", - отметили в пресс-службе округа.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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Теги:
ЮВО, С-400 «Триумф»


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