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"АвтоВАЗ" анонсировал старт продаж Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Ранее сообщалось, что компания "АвтоВАЗ" намерена до 2026 года выпустить 8 новых моделей и провести рестайлинг 9 моделей автомобилей.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Ян Птачек рассказал, что Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport появятся в продаже в самое ближайшее время, сообщает РИА Новости.

"Мы обещали запустить продажи Lada Vesta Sport до конца года, и фактически производство стартовало в конце года, и мы начали отгрузки этих машин дилерам в первых числах января. Цены мы объявим в ближайшее время и вскоре запустим продажи. Нельзя сказать, что мы задержали выпуск этой модели – это наш флагман, и мы хотели быть на 100% на высоком уровне. Поэтому мы не торопились", - сказал Птачек.

© Sputnik / Анар Мовсумов
Курс на обновление: "АвтоВАЗ" выпустит восемь новых моделей до 2026 года
В ближайшие дни в салоны дилеров поступает Lada Vesta Sport и чуть попозже – Granta Cross, уточнил он.

"АвтоВАЗ" в 2018 году отметился обновлением своего самого бюджетного семейства - Granta. За счет объединения с моделью Kalina, Granta теперь можно купить во всех четырех типах кузова - седан, хэтчбек, лифтбэк и универсал.

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Также Granta получила внешность в фирменном "Х-стиле", сообразно своей "старшей подруге" Lada Vesta.

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Теги:
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