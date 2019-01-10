Роспотребнадзор рассказал, как определить подлинность бриллианта

Замминистра финансов России Алексей Моисеев ранее сообщил, что вброс синтетических алмазов на мировом рынке принял массовый характер и затронул даже известные бренды.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Сертификат соответствия к бриллианту или изумруду гарантирует покупателю подлинность камня, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продажа бриллиантов и изумрудов вне ювелирного изделия осуществляется только при наличии сертификата на каждый отдельный камень или партию камней.

"Наличие сертификата соответствия, прилагаемого к сертифицированному ограненному камню, гарантирует потребителю подлинность драгоценного камня и достоверность указанных качественных и количественных характеристик", - отметили в ведомстве.

Для драгоценных камней в виде вставок в ювелирные изделия сертификата не требуется, его заменяет бирка.

© Sputnik / А. Свердлов Изумруд весом больше одного килограмма найден в Замбии

"На бирках ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней - бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры - должны быть указаны их характеристики: цвет и чистота, а также масса. На полудрагоценные - топазы, аметисты, хризолиты, гранаты - указывается просто вес вставки без каких-либо характеристик чистоты", - рассказали в ведомстве.

По ГОСТу маркировка на бирке ювелирных изделий со вставками бриллиантов может выглядеть следующим образом: 1Бр Кр57-0,470-4/6А. При этом 1Бр - количество бриллиантов в изделии, в этом варианте он один; Кр57 - форма огранки, в этом случае круглая с 57 гранями; 0,470 - общий вес камней в каратах; 4/6А - характеристики групп цвета /дефектности, геометрических параметров.

Также цифра до черты означает цвет, и чем она больше, тем более желтый цвет имеет кристалл. Вторая цифра обозначает прозрачность камня.

Только искусственные камни абсолютно прозрачны. Любой натуральный камень имеет трещинки, инородные включения, изъяны, которые видны только с помощью оптических приборов.

В надзорном ведомстве также отметили, что вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, проба, вид и характеристика драгоценного камня, артикул, дата продажи и цена товара, подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу товара, а на приобретенные ограненные природные драгоценные камни передаются сертификаты.