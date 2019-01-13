США угрожали немецким компаниям санкциями из-за "Северного потока-2"

Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии рассказала, что США намерены ввести санкции в отношении двух европейских строительных компаний, которые занимаются укладкой труб для газопровода "Северный поток — 2".

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма в несколько компаний, в которых обозначил высокую вероятность введения санкций со стороны США из-за одобрения строительства "Северного потока-2", передает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

"Как вы знаете, США решительно выступают против "Северного потока-2"... Газопровод несет серьезные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнеров. Наши опасения широко разделяют. Члены ЕС из Восточной Европы, многие правительства в Западной Европе и Канада выступают против проекта. Эти партнеры разделяют нашу озабоченность нарастающе агрессивным поведением России, особенно использованием Москвой энергетических ресурсов как политических и экономических рычагов", - сказано в письме Гренелла, оказавшемся в распоряжении газеты.

Издание считает, что подобные письма были отправлены ряду компаний, которые охарактеризовали их не иначе, как давление.

"Вследствие этого от лица моего правительства я прошу, чтобы ваша компания рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемый с этим", - подчеркнул в письме Гренелл.

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"Письмо не следует воспринимать как угрозу, но как ясное выражение политики США", - сказал газете представитель посла.

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

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Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток — 2" исключительно как экономический проект.