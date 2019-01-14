HBO анонсировал дату выхода последнего сезона "Игры Престолов"

Ранее HBO показал фрагменты последнего сезона телесериала, которые выйдут в 2019 году.

CУХУМ, 14 янв – Sputnik. Восьмой и последний сезон популярного сериала "Игра Престолов" выйдет 14 апреля. Об этом сообщается в официальном тизере сериала, размещенном в YouTube.

В опубликованном ролике оставшиеся члены семьи Старков, Арья, Санса и Джон Сноу обнаруживают свои статуи в подземелье Винтерфелла.

Многосерийный фильм по романам писателя Джорджа Мартина обрел сумашедшую популярность благодаря крутым сюжетным поворотам, включая гибель главных героев. "Игру престолов" снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми".