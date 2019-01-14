Взрыв прогремел в городе Шахты: один погибший, мать и ребенок чудом спаслись

Шесть человек могут находиться под завалами после взрыва газово-воздушной смеси в жилом доме в городе Шахты Ростовской области.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Взрыв прогремел в городе Шахты Ростовской области. Инцидент произошел на верхнем этаже дома №16 на улице Хабарова, передает РИА Новости.

Всего в доме зарегистрировано 138 человек. Судьба четырех жильцов девятиэтажного жилого дома остается неизвестной после взрыва, рассказали в пресс-службе МЧС России.

"Всего в четырех поврежденных квартирах проживали 12 человек, семь спасены, один погиб. Судьба четырех человек устанавливается", - сказал представитель пресс-службы.

В результате взрыва газа в городе Шахты погиб один человекhttps://t.co/0RcooG3sQJ pic.twitter.com/oOBYVHM14D — #говоритмосква (@govoritmsk) 14 января 2019 г.

Обрушение жилого дома в городе Шахты спровоцировано взрывом бытового газа, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Это взрыв бытового газа, это совершенно точно. Якобы в одной из квартир, сейчас в ней разбираем, женщина почувствовала утечку газа, и собиралась обратиться в соответствующую службу", - сказал он.

Свыше 520 человек и около 140 единиц техники привлечено к ликвидации последствий взрыва газа, рассказали в пресс-службе МЧС России.

Спасателям удалось спасти из-под завалов на девятом этаже ребенка и его мать - малышу два года. Кроме того, спасатели нашли тело одного погибшего. Дом отключили от электричества, из здания эвакуировано 140 человек.

© Sputnik / Илья Московец МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске

Пострадавший мужчина чувствует себя удовлетворительно, второй пострадавший – ребенок – проходит обследование, сообщили в городских медучреждениях.

"К нам доставлен мужчина в удовлетворительном состоянии, без серьезных травм и повреждений, только ушибы. Ребенок – в детской больнице, без всяких следов травматических повреждений", - проинформировали в городской больнице скорой медицинской помощи. В детской городской больнице города уточнили, что ребенок проходит обследование.

На территории частично обрушившегося дома введен режим ЧС, заявил и.о замглавы администрации города Шахты Владимир Проскура.

Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства по телефону получил доклад от губернатора Ростовской области Василия Голубева о ситуации и о мерах, которые принимаются на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе.

"Президент также поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин взрыва", - отметили в пресс-службе.

Это уже второй случай крупного взрыва газа в многоэтажном доме - 31 декабря в Магнитогорске в результате аналогичного взрыва произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома - 39 человек погибли.

Город Шахты расположен в западной части Ростовской области в 66 км к северу от Ростова-на-Дону. Согласно открытым данным, Шахты является третьим городом по численности населения в области. В городе проживает более 235 тысяч людей.