Херсонский суд отклонил апелляцию защиты и оставил Вышинского под арестом

Ранее сообщалось, что возможность обмена руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на задержанных в России украинцев сейчас не обсуждается.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Адвокат Андрей Доманский сообщил, что Херсонский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает РИА Новости.

Ранее арест Вышинского был продлен до 27 января.

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Адвокат просил назначить Вышинскому меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Более того, адвокат просил отпустить Вышинского под его личное поручительство.

Арест Кирилла Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.