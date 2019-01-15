Суд продлил арест украинским морякам, задержанным за провокацию в Керченском проливе

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Лефортовский суд Москвы во вторник 15 января удовлетворил ходатайство следствия и продлил заключение под стражей 12 украинским морякам, задержанным за провокацию в Керченском проливе.
В том числе арест до 24 апреля продлен капитану украинских моряков Денису Гриценко.
Заседания суда проходили в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.
Три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу 25 ноября. Они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.