Суд продлил арест украинским морякам, задержанным за провокацию в Керченском проливе

Лефортовский суд Москвы во вторник 15 января продлил арест 12 из 24 украинских моряков, задержанных в Черном море.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Лефортовский суд Москвы во вторник 15 января удовлетворил ходатайство следствия и продлил заключение под стражей 12 украинским морякам, задержанным за провокацию в Керченском проливе.

© Sputnik / Алексей Филиппов Дело украинских моряков не будут передавать в военный суд

В том числе арест до 24 апреля продлен капитану украинских моряков Денису Гриценко.

Заседания суда проходили в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.

Три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу 25 ноября. Они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.