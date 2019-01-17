Триллион рублей: Сбербанк России посчитал новогодние расходы россиян

Россияне по-прежнему расходуют в супермаркетах около трети праздничного бюджета, а траты на одежду и обувь составили всего 8,4% новогодних покупок.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. По итогам совместного исследования Сбербанка России с оператором фискальных данных "Платформа ОФД" стало известно, что россияне потратили 1,1 триллиона рублей на новогодние праздники, сообщает пресс-служба Сбербанка России .

"Траты в период с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года включительно составили 1,1 триллиона рублей. В среднем, рассчитываясь по безналу, россиянин потратил за праздники 16,1 тысячи рублей. Впервые за четыре года эта сумма увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост на 0,23% - ред.)", - сказано в сообщении Сбербанка.

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Стоимость средней покупки в сегменте фастфуда практически не изменилась по сравнению с 2017 годом, сохранившись на уровне 350-360 рублей, а в кафе и ресторанах – 1,3-1,35 тысячи рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году. Список лидеров по размеру счета в заведениях общепита возглавили Омская, Свердловская и Нижегородская области, а Москва и Санкт-Петербург не попали даже в топ-5.

Средний чек в категории "гостиницы и отели" вырос на 13% и остановился на отметке в 4,2-4,25 тысячи рублей. Такой рост объясняется не стоимостью номеров: на активный отдых и spa-процедуры россияне израсходовали в два раза больше, чем в 2017 году.

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Во время новогодних каникул и отпусков клиенты Сбербанка использовали карты в 169 странах мира. Список самых популярных стран для новогоднего отдыха россиян претерпел изменения: Грузия оказалась на 5 месте в рейтинге основных направлений поездок, хотя еще в 2016 году занимала лишь 17, заметно возрос спрос на отдых в Испании и Италии – они тоже вошли в топ-5. Лидером же среди стран для новогоднего отдыха осталась Белоруссия.