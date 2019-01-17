О визите в Крым, о воздушном и морском сообщении: Башар Асад принял депутатов Госдумы

Встреча Асада с делегацией во главе с председателем группы дружбы между парламентами Сирии и России Дмитрием Саблиным состоялась в президентском дворце в Дамаске.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик по итогам встречи российской делегации с сирийским лидером рассказал о намерении президента Сирии Башара Асада посетить Севастополь и Крым, передает РИА Новости.

"Башар Асад, президент Сирийской Арабской Республики, выразил желание посетить Севастополь и Крым. Асад рассказал, что его дети, которые уже бывали в Крыму, показывают ему фотографии оттуда. У них появились друзья в России. Они переписываются, общаются. Мне тоже хотелось бы там побывать", - сказал Белик журналистам.

Во время встречи Саблин передал сирийскому лидеру картину севастопольского художника, на которой изображен российский город-герой.

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Белик пригласил Асада посетить Крым в пятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Более того, депутат выразил благодарность президенту Сирии и в его лице всему сирийскому народу за активную поддержку итогов крымского референдума 2014 года, а также за признание Республики Крым и Севастополя в качестве двух новых субъектов России.

В свою очередь Башар Асад заявил делегации из России, что взаимоотношения Москвы и Дамаска стоит укреплять, ввиду того что страны Запада оказывают коллективное давление на Россию в той же мере, в которой они развязали войну в САР, сообщает пресс-служба сирийского лидера.

"Давление и политические меры против России, предпринимаемые рядом западных стран, вкупе со всеми ее победами над террористами в Сирии являются отличным доказательством того, что террористическая война, развязанная против сирийского народа, больше не ограничивается лишь Сирией", - сказал Асад.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик также рассказал о возможности организации морских пассажирских перевозок между Крымом и Сирией.

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"Президент Сирии поддержал мое предложение проработать не только вопрос развития грузоперевозок, но и налаживание морского пассажирского сообщения между Севастополем и Сирией", - сказал Белик.

Президент Сирии подчеркнул стратегическое значение созданного морского пути Севастополь – Тартус и подчеркнул важность развития отношений в сфере туризма между двумя странами. Кроме того, в Сирии рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения между Дамаском и Симферополем.

"После восстановления аэропорта столицы Сирии силами российских предприятий создание воздушного моста может стать реальностью. Эта инициатива полностью ложится в концепцию развития отношений между нашими странами в сфере туризма, о чем шла речь на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом", - сказал Белик.

В Сирии рассматривают возможность открытия прямого авиасообщения между Дамаском и Симферополем, после восстановления аэропорта в Дамаске это стало еще более реальным, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

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Российская делегация прибыла в Дамаск в понедельник, в ее состав вошли Белик и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. В рамках визита состоялось подписание договора о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом.

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Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% проголосовавших в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.