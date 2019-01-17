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Президент Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Путин в четверг прибыл в Белград с однодневным визитом. Вучич подарил ему щенка шарпланинской овчарки.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, передает РИА Новости.

Шарпланинские овчарки известны своими большими размерами, устойчивостью к холоду и храбростью в борьбе с волками и медведями. Горный хребет Шар-Планина, в честь которого названа порода, находится на юге автономного края Косово и Метохия, где таких собак столетиями использовали пастухи для охраны стад. Подчеркивается, что у питомца очень серьезная родословная.

"Шарпланинская овчарка - это сербско-македонская пастушеская порода. Она очень похожа на кавказскую овчарку по характеру и темпераменту. Можно сказать, что напоминает ее и внешним видом, хотя есть и различия – шарпланинская овчарка несколько меньше кавказской. Когда вырастет, будет весить около 40 килограммов, в холке достигнет высоты около 60 сантиметров, с крупной головой относительно размеров тела", - сказал Йованович агентству.

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Он отметил, что основная функция таких собак – "защищать территорию, собственность владельцев".

"Они все еще используются для охраны стад овец, в первую очередь, на горном массиве Шар-Планина на юге Косово и Метохии, откуда происходят. Одно время в армии их даже использовали для охраны госграницы с патрулями", - рассказал эксперт-кинолог.

Шарпланинская овчарка - не служебная собака, так как не поддается сложной дрессировке.

"Они упрямые, как у нас говорят, "немного твердоголовые" и храбрые, при этом очень привязаны к своему владельцу, которого воспринимают как альфа-самца, и его окружению, и сделают все, что он прикажет. Они не агрессивны, но и не добряки. Обычно настороженно относятся к новым людям", - указал Йованович.

Путин известен любовью к животным. До этого, в октябре прошлого года, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в честь дня рождения подарил ему щенка породы алабай по кличке Верный.

Еще одну собаку российскому президенту подарил губернатор японской префектуры Акита в 2012 году в благодарность за сотрудничество и помощь в ликвидации последствий сильного землетрясения и цунами. Щенка охотничьей породы акита-ину назвали Юмэ, или Мечта в переводе на русский. В декабре 2016 года Путин взял Юмэ с собой в Кремль на интервью с японскими журналистами.

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В 2010 году, будучи премьер-министром Болгарии, Бойко Борисов презентовал российскому лидеру во время его визита в Софию овчарку каракачанской породы. Путин попросил россиян придумать щенку кличку. Победителем конкурса стал пятилетний Дима Соколов, предложивший назвать пса Баффи.

Бердымухамедов подарил щенка Путину>>

Также ранее Путина сопровождала лабрадор Кони, подаренная министром обороын Сергеем Шойгу. Она была участницей многих его встреч в загородных резиденциях в Сочи и Ново-Огарево, могла свободно передвигаться по дому, любила заглянуть и в комнату к журналистам, которые угощали ее сушками и сухарями. В ходе интернет-конференции в 2006 году Путин даже попросил всех, кто у него бывает, не кормить собаку.

Теги:
Владимир Путин


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