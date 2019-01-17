Президент Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки

Путин в четверг прибыл в Белград с однодневным визитом. Вучич подарил ему щенка шарпланинской овчарки.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, передает РИА Новости.

Шарпланинские овчарки известны своими большими размерами, устойчивостью к холоду и храбростью в борьбе с волками и медведями. Горный хребет Шар-Планина, в честь которого названа порода, находится на юге автономного края Косово и Метохия, где таких собак столетиями использовали пастухи для охраны стад. Подчеркивается, что у питомца очень серьезная родословная.

Вучич подарил Путину Пашу - щенка шарпланинской овчарки. Умная и преданная собака, но с упрямым характером. Когда подрастет, будет весить до 40 килограммов pic.twitter.com/jOTn4q9AVM — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 января 2019 г. Щенок, которого президент Сербии подарил Владимиру Путину, будет весить около 40 килограммов, когда вырастет, рассказал доктор ветеринарии, судья международного класса из Кинологического союза Сербии Неманья Йованович.

"Шарпланинская овчарка - это сербско-македонская пастушеская порода. Она очень похожа на кавказскую овчарку по характеру и темпераменту. Можно сказать, что напоминает ее и внешним видом, хотя есть и различия – шарпланинская овчарка несколько меньше кавказской. Когда вырастет, будет весить около 40 килограммов, в холке достигнет высоты около 60 сантиметров, с крупной головой относительно размеров тела", - сказал Йованович агентству.

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Он отметил, что основная функция таких собак – "защищать территорию, собственность владельцев".

"Они все еще используются для охраны стад овец, в первую очередь, на горном массиве Шар-Планина на юге Косово и Метохии, откуда происходят. Одно время в армии их даже использовали для охраны госграницы с патрулями", - рассказал эксперт-кинолог.

Шарпланинская овчарка - не служебная собака, так как не поддается сложной дрессировке.

"Они упрямые, как у нас говорят, "немного твердоголовые" и храбрые, при этом очень привязаны к своему владельцу, которого воспринимают как альфа-самца, и его окружению, и сделают все, что он прикажет. Они не агрессивны, но и не добряки. Обычно настороженно относятся к новым людям", - указал Йованович.

Путин известен любовью к животным. До этого, в октябре прошлого года, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в честь дня рождения подарил ему щенка породы алабай по кличке Верный.

Кажется, Путин и его новый четвероногий друг Паша нашли общий язык pic.twitter.com/r8UN1N2XZQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 января 2019 г.

Еще одну собаку российскому президенту подарил губернатор японской префектуры Акита в 2012 году в благодарность за сотрудничество и помощь в ликвидации последствий сильного землетрясения и цунами. Щенка охотничьей породы акита-ину назвали Юмэ, или Мечта в переводе на русский. В декабре 2016 года Путин взял Юмэ с собой в Кремль на интервью с японскими журналистами.

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В 2010 году, будучи премьер-министром Болгарии, Бойко Борисов презентовал российскому лидеру во время его визита в Софию овчарку каракачанской породы. Путин попросил россиян придумать щенку кличку. Победителем конкурса стал пятилетний Дима Соколов, предложивший назвать пса Баффи.

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Также ранее Путина сопровождала лабрадор Кони, подаренная министром обороын Сергеем Шойгу. Она была участницей многих его встреч в загородных резиденциях в Сочи и Ново-Огарево, могла свободно передвигаться по дому, любила заглянуть и в комнату к журналистам, которые угощали ее сушками и сухарями. В ходе интернет-конференции в 2006 году Путин даже попросил всех, кто у него бывает, не кормить собаку.