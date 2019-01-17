Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Генеральный директор "Крымской железной дороги" Алексей Гладилин сообщил, что продажу железнодорожных билетов планируется начать с 9 декабря 2019 года.

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. В ходе заседании комитета государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму была озвучена дата запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту – это декабрь 2019 года, сообщает АТОР. © Sputnik / Алексей Мальгавко Более трех миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента открытия

К старту функционирования железнодорожной части Крымского моста ожидается открытие десяти маршрутов: Москва — Симферополь, Москва — Севастополь, Москва — Евпатория, Москва — Феодосия, Санкт-Петербург — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, Брянск — Симферополь, Кисловодск — Симферополь.

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Предполагается, что пассажиропоток на поездах в Крым в 2020 году достигнет 2,6 миллиона пассажиров в год, а к 2025 году — 4,1 миллиона человек.

По экспертному мнению ряда туроператоров, начало прямого железнодорожного сообщения с полуостровом позволит Крыму увеличить объемы турпотока из континентальной России.

В качестве аргумента в пресс-службе одного из крупных туроператоров приводят статистику 2018 года, когда в мае по Крымскому мосту было открыто автомобильное движение.

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"Количество заявок на туры в Крым после этого события выросло на 36%, количество бронирований за неделю после даты открытия 15 мая в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12%", - сообщили в туристической компании.