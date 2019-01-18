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Сотрудники полиции и скорой помощи в Боготе, Колумбия. Архивное фото

Взрыв в кадетской школе полиции в Колумбии унес жизни 20 человек

© AP Photo / Fernando Vergara
В мире
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Сильный взрыв прогремел спустя несколько минут после окончания церемонии присвоения выпускникам званий.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Двадцать человек погибли и еще 68 получили ранения в результате взрыва заминированной машины на территории кадетской школы полиции в столице Колумбии Боготе, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, предварительный список насчитывает 21 погибшего, включая ответственного за содеянное", - сказано в заявлении местной полиции.

Властям Колумбии удалось установить, что джип, прорвавшийся на территорию школы и затем взорвавшийся, находился под управлением 56-летнего Хосе Альдемара Рохаса. Мотивы его действий не известны.

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© Sputnik /
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В данный момент власти проверяют возможную причастность погибшего Рохаса к повстанческим группировкам страны – Революционным вооруженным силам Колумбии (РВСК) и Армии национального освобождения (АНО).

Президент Колумбии Иван Дуке объявил в стране трехдневный траур по жертвам теракта с использованием заминированного автомобиля на территории кадетской школы полиции.

"В память о них мы объявили три дня национального траура", - сказал Дуке в телеобращении к нации.

По распоряжению президента Колумбии усилен контроль на границах страны и на въездах в города. Дуке призвал граждан к единству перед лицом террористической угрозы и попросил содействовать проводимому расследованию.

"Мы установили исполнителя этой атаки. Мы не остановимся, пока не поймаем и не предадим суду остальных вовлеченных в это террористов, и я предупреждаю этих преступников, что их ждет отвращение общества, всех колумбийцев и международного сообщества и показательное наказание", – сказал президент.

Дуке пообещал усилить борьбу против организованных вооруженных группировок на территории страны, а также пересмотреть систему вознаграждения за поимку их главарей.

Теги:
теракт, Колумбия


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