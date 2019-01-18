Затмение Луны можно увидеть 21 января на рассвете

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал, что первое в 2019 году полное лунное затмение произойдет рано утром в понедельник 21 января, максимальная фаза затмения для южной и европейской частей России и Крыма настанет на рассвете, передает РИА Новости.

"Ранним утром 21 января начнется полное Лунное затмение, максимальная фаза которого будет длиться больше часа - 62 минуты. Если повезет с чистым небом, то большую часть этого события можно будет видеть на Крайнем Севере и Дальнем Востоке России. Жителям европейской части России повезет не так сильно. Это связано с тем, что ко времени наступления полной фазы затмения уже наступит рассвет, и Луна будет находиться низко над горизонтом", - проинформировал Якушечкин.

Астроном подчеркнул, что в Крыму для наблюдения затмения лучше всего заранее подобрать место без засветки и с открытым видом на запад.

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"Например, для широты Симферополя заход Луны за горизонт на западе произойдет в 8:21 мск, а восход Солнца состоится семью минутами ранее. В 8:12 Луна полностью окажется в тени Земли и будет в этот момент у самого горизонта. Наилучший вариант для наблюдения в Крыму – оказаться в горной местности с хорошим видом на запад без городской засветки. Учитывая зарю, фотографам можно будет сделать эффектные снимки", - резюмировал астроном.

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Следующий раз полюбоваться лунным затмением будет возможно в ночь с 16 на 17 июля 2019 года, однако это затмение будет частичным, тень Земли скроет часть лунного диска.

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Из ближайших астрономических событий можно отметить сближение Юпитера и Венеры, которое будет хорошо видно ранним утром 22 января в том числе в Крыму, отметил астроном.