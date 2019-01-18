Два бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке

Минобороны России подтвердило информацию о причинах аварии двух Су-34, самолеты коснулись друг друга в воздухе.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. На Дальнем Востоке произошло столкновение двух самолетов Су-34, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Восемнадцатого января в 8:07 при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", - говорится в сообщении Департамента.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел "при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега", самолеты отрабатывали маневрирование.

Экипажи обоих бомбардировщиков Су-34 катапультировались, оба самолета совершали полет без боекомплекта, уточняется в сообщении.

"Экипажи самолетов катапультировались. Самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил осуществляют поиск пилотов в районе катапультирования. Самолеты выполняли полет без боекомплекта", - говорится в сообщении.

Самолеты, предположительно, упали в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином. Пилотов ищут два вертолета Ми-8 и самолет Ан-12.

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Су-34 - многофункциональный истребитель-бомбардировщик, может атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели. Его экипаж составляет два человека.