Спасен один из пилотов Су-34 , потерпевшего аварию на Дальнем Востоке

Минобороны России ранее сообщило об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке в районе Японского моря, самолеты коснулись друг друга в воздухе.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Обнаружен один из летчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Экипаж вертолета Ми-8 поисково-спасательного обеспечения Восточного военного округа визуально увидел летчика самолета Су-34 на спасательном плоту. Летчик подает световые сигналы", — сказано в сообщении.

Спустя всего 20 минут рыболовецкое судно подошло к месту обнаружения спасательного плота с летчиком Су-34.

© Sputnik / Владимир Астапкович Два бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке

"Летчик с обнаруженного спасательного плота вертолетом Ми-8 поисково-спасательных сил Восточного военного округа поднят на борт. По докладу с места, состояние удовлетворительное. Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла", - говорится в сообщении.

Шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота и два гражданских судна направились в район катапультирования летчиков Су-34 на Дальнем Востоке для участия в спасательной операции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район катапультирования летчиков самолетов Су-34 для проведения поисково-спасательных мероприятий. Еще два гражданских судна, находящихся в непосредственной близости, направились в район катапультирования летчиков и примут участие в спасательной операции", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны подтвердило информацию о столкновении двух Су-34 на Дальнем Востоке. Они летели без боекомплекта, экипажам удалось катапультироваться.

Самолеты, предположительно, упали в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином. Позднее стало известно, что Ан-12 обнаружил спасательный плот одного из пилотов.

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Су-34 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик, может атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели. Его экипаж составляет два человека.