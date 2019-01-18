Иммигранты большой группой перешли по туннелю в США из Мексики

На границе с США в Мексике в данный момент скопилось несколько тысяч человек из караванов мигрантов, прибывших из стран Центральной Америки.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Самая крупная группа иммигрантов из Мексики в количестве 376 человек, стремящиеся получить убежище в США, пересекли границу через туннель под стеной недалеко от города Сан-Луис в штате Аризона, сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенную и пограничную службы США.

© AFP 2018 / Pedro Pardo Пограничники США использовали слезоточивый газ на границе с Мексикой

Подчеркивается, что незаконный переход через границу произошел в понедельник, и иммигранты уже сдались властям. По информации таможенной службы, из 376 человек - 179 являются детьми.

По разным оценкам, в районе городов Тихуана и Мехикали могут находиться около шести-девяти тысяч мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть каравана вернулась на родину или приняла решение остаться в Мексике.

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