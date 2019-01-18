Жительницу Горловки выдвинули на Нобелевскую премию мира

Выдвижение кандидатуры жительницы Горловки на премию мира должно способствовать распространению в Европе ее истории и освещению в СМИ конфликта на Донбассе.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Жительница Донбасса Анна Тув, потерявшая мужа и дочь под обстрелом украинских войск и лишившаяся руки, была представлена кандидатом на получение Нобелевской премии мира в пятницу в Риме на пресс-конференции в здании нижней палаты итальянского парламента.

Инициаторами ее выдвижения стали итальянская благотворительная организация "Помогите спасти детей", занимающаяся помощью детям в России и на территории стран, где проживает русскоязычное население, ее председатель Эннио Бордато и депутат, секретарь парламентской комиссии Вито Коменчини.

"История Анны Тув очень важна из-за того, что своей личностью она представляет страдания всего народа Донбасса. Она мать, она женщина, потерявшая мужа и дочь. Она физически пострадала от этой войны, лишившись руки. Благодаря нашей поддержке она может рассказывать о своем опыте", - сказал Бордато.

Сбор подписей в поддержку Анны Тув идет на сайте ассоциации. Как подчеркнул Бордато, на данный момент под петицией поставили подпись порядка 70 человек, а официальная заявка в Нобелевский комитет должна быть отправлена к концу февраля, что стало возможным благодаря тому, что, по правилам международной премии, кандидатуру должен выдвинуть член национального парламента, которым стал Коменчини.

© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand Названы лауреаты Нобелевской премии мира

Политик дважды приезжал в зону конфликта в Донбассе и выразил надежду, что ему удастся добиться поддержки кандидатуры Тув в Европарламенте и, возможно, организовать там ее выступление.

Жизнь, разбитая осколком

"Я живой свидетель войны, переживший все эти события на себе. Я представляю вдов и матерей жителей Донбасса. Все эти четыре года я пытаюсь найти пути достижения мира, потому что война - это ад на Земле", - заявила Анна Тув.

Журналистам и участникам встречи она рассказала о событиях 26 мая 2015 года, когда в дом, в котором она жила с мужем и тремя детьми, младшей из которых тогда исполнилось две недели, попал под удар украинской артиллерии.

"Мы жили счастливой жизнью, я десять лет работала в больнице. Мы были абсолютно аполитичны, занимались воспитанием детей и домашним хозяйством и никогда не представляли, что война в XXI веке настигнет нас у себя дома", - рассказала молодая женщина.

После попадания снаряда и обрушения дома отец семейства и 11-летняя дочь Анны погибли. Ее сын получил множественные осколочные ранения, а новорожденная девочка - контузия. Сама Анна лишилась руки.

© AFP 2018 / Britta Pedersen / dpa Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием

Узнав об ее истории, Бордато и его благотворительная ассоциация договорилась с медицинским центром в городе Будрио о проведении операции и собрала на нее 25 тысяч евро. Из Донецка Анну вывезли в Москву, так как напрямую в Италию попасть ей было невозможно - женщина не могла получить украинский загранпаспорт. В России Анна получила статус беженца, смогла оформить документы себе и семье. Операцию в Будрио ей сделали в зимой 2017 года. Сейчас у Анны Тув стоит бионический протез.

"Мне бы не хотелось, чтобы матери страдали, хоронили своих детей. Мою семью уже не спасти, но можно спасти всех остальных, которые продолжают находиться под обстрелами. Война для всех одинакова - для Донбасса, Сирии, Украины. Это боль, смерть и слезы", - говорит женщина.

В тексте петиции, которая будет представлена в Нобелевский комитет, говорится, что "присвоение премии мира Анне Тув — это признание женщины, которой движет исключительно желание активно призывать к уважению человеческих прав и достоинств, а также к миру".

"Нобелевская премия мира станет важным признанием для женщины, которая с 26 мая 2015 года призывает к абсолютному уважению человеческого достоинства и просит мира, крича во весь голос, во всех случаях и при любых обстоятельствах", – говорится на сайте ассоциации.

Обращение будет сопровождаться документами Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине, иском Анны в ЕСПЧ к властям Украины и ее выступлением в ноябре 2017 года на сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

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"Я надеюсь и мечтаю, что это произойдет, но я верю, что я ее получу, но моим долгом было приехать и сказать о том, что войны быть не должно. Я здесь не из-за премии, а для того, чтобы как можно больше людей узнало о том, что происходит в Донбассе", - призналась Анна Тув.