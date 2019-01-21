Правительство Германии озвучило позицию по "Северному потоку — 2"

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", передает РИА Новости со ссылкой на газету Handelsblatt.

"Северный поток — 2" — неправильный мальчик для битья", — сказал Альтмайер.

Он также подчеркнул, что "трубы проложены на многие километры в море", поэтому "федеральное правительство не будет вмешиваться, для этого никаких правовых оснований".

© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt США угрожали немецким компаниям санкциями из-за "Северного потока-2"

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

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Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток — 2" исключительно как экономический проект.