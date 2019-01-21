11:46 21 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.33
  • EUR75.58
Поиск
Трубы для Северного потока - 2

Правительство Германии озвучило позицию по "Северному потоку — 2"

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
28 0 0

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия ценит поддержку, оказываемую Германией проекту газопровода "Северный поток-2".

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер заявил, что у правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", передает РИА Новости со ссылкой на газету Handelsblatt.

"Северный поток — 2" — неправильный мальчик для битья", — сказал Альтмайер.

Он также подчеркнул, что "трубы проложены на многие километры в море", поэтому "федеральное правительство не будет вмешиваться, для этого никаких правовых оснований".

Прокладка газопровода Nord Stream 2 в водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
США угрожали немецким компаниям санкциями из-за "Северного потока-2"

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

Госдеп США о "Северном потоке — 2": Германия должна "прислушаться к соседям">>

Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток — 2" исключительно как экономический проект.

© Sputnik /
"Северный поток – 2"

По теме

В Австрии заинтересованы в "Северном потоке — 2"
Эксперт о санкциях за поддержку "Северного потока — 2": давят не только на Германию
"Северный поток" поставил рекордные объемы газа в Европу в 2018 году
Теги:
Северный поток


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Под защитой: фото самых безопасных стран мира
Сколопендра вместо кота: ядовитая многоножка живет дома у студента
Рейтинг самых мирных стран
Рейтинг самых мирных государств в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia