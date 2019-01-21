Стрингера Sputnik избили на митинге в Греции

Союз фотожурналистов Греции (EFE) заявил, что нападение на журналиста агентства Sputnik было запланированным, согласно их информации, у нападавших была фотография фотокорреспондента.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Стрингер Sputnik Греция Костис Дадамис был избит во время протестов, проходивших в воскресенье в Афинах, сообщает РИА Новости.

Журналист освещал многотысячный митинг в Афинах против Преспанского соглашения со Скопье по новому названию Республики Македония. Неизвестные преследовали Дадамиса, затем окружили, отняли камеру и стали избивать, рассказали позже в Sputnik Греция.

Επίθεση στον φωτογράφο Κώστα Νταντάμξ στο #συλλαλητήριο για το Μακεδονικό pic.twitter.com/JBDM0yH9vm — NEWS 24/7 (@News247gr) 20 января 2019 г.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, его состояние описывают как стабильное.

Союз фотожурналистов Греции выразил свое неприятие и негодование "по поводу таких фашистских действий", отметив, что нападавшие били фоторепортера металлическими прутьями, в том числе по голове, "украли его оборудование".

"Мы призываем все демократические силы страны осудить это нападение и посмотреть, способствует ли их собственная риторика таким инцидентам и таким фашистским нападениям на людей, на свободу прессы и, конечно же, на саму демократию", — заявили в организации.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики

Во время митинга в воскресенье против соглашения со Скопье о новом конституционном наименовании бывшей Югославской Республики Македония пострадали не менее 30 человек, в том числе 25 полицейских.

По данным СМИ, это были анархисты, правительство страны утверждает, что беспорядки устроили радикальные элементы и члены ультраправой партии "Золотая заря".

Депутаты собрания (парламента) Македонии большинством голосов утвердили в пятницу закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС.

Глава МИД России Сергей Лавров позже заявлял, что ситуация вокруг Македонии развивается в общем русле стремления загнать все балканские страны в НАТО.

Лавров выразил сомнение, что этот процесс "действительно обусловлен стремлением найти консенсус между Грецией и Скопье".