Автобус с футбольной командой рухнул в пропасть в Боливии, есть погибшие

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Автобус сорвался в пропасть с высоты 100 метров на юге Боливии, в результате погибли 13 человек, еще 26 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Pagina Siete.

Несчастный случай произошел в воскресенье на автомагистрали, соединяющей города Тариха и Потоси. По неуточненным данным, причиной трагедии могла стать неисправность тормозов.

По информации портала Clarin, в автобусе ехали футболисты аргентинского футбольного клуба Cicles Club Lavalle, четверо из них погибли, еще 7 получили травмы разной степени тяжести.

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Обстоятельства происшествия выясняются.