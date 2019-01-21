Миллер и Новак о переговорах по транзиту газа через Украину: получилось конструктивно

В понедельник 21 января в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа.

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. риски надежности транзита российского газа через Украину в Европу в этом году выше, чем в 2018 году, сказал журналистам Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что риски надежности транзита российского газа через Украину в Европу в этом году выше, передает РИА Новости.

"Очевидно, что риски надежности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей, в этом году выше, чем в прошлом году", - сказал Миллер.

Ранее он подчеркнул, что Украина в 2018 году на 25 процентов снизила объемы газа, покупаемые по реверсу. Кроме того, запасы газа в украинских ПХГ быстро сокращаются - на 19 января они составляли 12,19 миллиарда кубометров газа, что на 1,32 миллиарда кубометров меньше, чем на ту же дату 2018 года.

"Газпром" и "Нафтогаз" стоят перед необходимостью урегулирования судебных проблем с целью дальнейшего обсуждения конкретных деталей контракта на транзит российского газа через украинскую территорию после 2019 года, заявил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Для того, чтобы перейти к конкретным обсуждениям контракта, должны быть урегулированы все судебные разбирательства, которые на сегодняшний день имеются между компаниями", - сказал Новак по итогам трехсторонней встречи между Россией, Украиной и ЕК по транзиту газа.

"Я считаю, что сегодня прошли конструктивные переговоры, мы договорились продолжить работу среди экспертов. На уровне министров мы будем готовы продолжить консультации в мае-месяце", - подчеркнул Новак.

В совю очередь, глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Россия намерена продлить действующий контракт по транзиту газа, но Киев настаивает на заключении совершенно нового договора по европейским правилам.

"Мы сегодня с делегацией ЕК выступали с очень четкой одной позицией, даже Евросоюз пытается растолковать России, которая не хочет слушать, что правила поменяли, что жизнь поменялась, но логика господина Миллера – просто продлить существующие контракты. Как он сказал, для этого даже не нужны экспертные консультации", - сказал Климкин.

По мнению Климкина, российская сторона не берет в расчет, что на Украине законодательство претерпело изменения и ей необходимо заключать договоры по новым правилам, соответствующим европейским нормам.

В свою очередь глава "Нафтогаза" Коболев заявил журналистам, что "Нафтогаз Украины" готов изучать будущие соглашения только в случае их полного соответствия европейскому законодательству, которое было имплементировано на Украине".

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В трехсторонней встрече России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа принимали участие министр энергетики России Александр Новак, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.