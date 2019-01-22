Полиция Венесуэлы открыла стрельбу на акциях протеста в Каракасе

Ранее беспорядки начались в районе Котиса, где рано утром группа военных попыталась устроить мятеж против властей. Однако они были задержаны.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Сотрудники полиции Венесуэлы открыли огонь на месте протестов в районе столицы Венесуэлы Каракаса Лос-Меседорес, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional.

© AFP 2018 / YURI CORTEZ Мятеж группы военных подавлен в Венесуэле

Ранее для сдерживания демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ. Портал не уточняет, о каком виде стрелкового оружия идет речь, подчеркивая, что стрельба ведется в воздух и по зданиям.

В понедельник еще два района Каракаса поддержали и присоединились к акциям протеста, начавшимся утром в районе Котиса в поддержку военных, пытавшихся поднять мятеж.

Как сообщает портал Nacional, жители районов Лос-Меседорес и Пуэрта-Каракас вышли на улицы и устроили баррикады из камней и покрышек. Многие горожане стучат в кастрюли в знак протеста против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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В понедельник с утра в трех района Каракаса начались протесты в поддержку военных, пытавшихся поднять мятеж. В них участвуют жители Котисы, Лос-Меседорес и Пуэрта-Каракас. Они вышли на улицы и устроили баррикады из камней и покрышек.

Мятеж группы военных против властей был пресечен, его участники задержаны.