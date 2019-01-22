Сила мысли: российское изобретение поможет пережившим инсульт

Опытная партия устройств уже направлена для тестового использования в российские реабилитационные центры.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Люди, пережившие инсульт, смогут набирать на компьютере тексты усилием мысли с помощью устройства, которое в настоящее время тестируют российские медики, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) "НейроНет" Александра Семенова.

"Нейрочат", созданный российскими разработчиками, представляет собой программно-аппаратный комплекс, специальный интерфейс и нейрогарнитуру, которая располагается у пациента на голове.

Больной, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора, может набирать текст. Это позволит пациентам общаться как с людьми, находящимися рядом, так и по интернету.

"Серийное производство, по нашему прогнозу, начнется в конце весны - начале лета", - сообщил Семенов.

"Нейрочат" уже получил премию CES Asia как один из самых интересных и перспективных продуктов.

Разработчики не исключают, что продукт вызовет интерес и в других отраслях, например, в промышленности и в индустрии развлечений.