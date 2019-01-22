Пожар охватил дом в центре Сочи, 12 человек эвакуированы

Возгорание дома на улице Одесской в Сочи произошло 22 января около 12:45.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. В центре Сочи загорелся частный дом, огонь перекинулся на жилой барак, сообщает портал Кубань24.

Пожарные расчеты выдвинулись к месту пожара в 12:45 и прибыли на место уже в 12:50. В тушении пожара задействовано шесть единиц техники и 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 22 Янв 2019 в 2:26 PST

Черный дым виден во всей центральной части города. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В данный момент пожар локализован на площади 100 квадратных метров.