Пожар охватил дом в центре Сочи, 12 человек эвакуированы

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. В центре Сочи загорелся частный дом, огонь перекинулся на жилой барак, сообщает портал Кубань24.
Пожарные расчеты выдвинулись к месту пожара в 12:45 и прибыли на место уже в 12:50. В тушении пожара задействовано шесть единиц техники и 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
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Черный дым виден во всей центральной части города. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В данный момент пожар локализован на площади 100 квадратных метров.