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Горящий частный дом на улице Одесской в Сочи

Пожар охватил дом в центре Сочи, 12 человек эвакуированы

© Фото: screenshot: vk/ДТП и ЧП | Сочи
В мире
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Возгорание дома на улице Одесской в Сочи произошло 22 января около 12:45.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. В центре Сочи загорелся частный дом, огонь перекинулся на жилой барак, сообщает портал Кубань24.

Пожарные расчеты выдвинулись к месту пожара в 12:45 и прибыли на место уже в 12:50. В тушении пожара задействовано шесть единиц техники и 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

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Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi)

Черный дым виден во всей центральной части города. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В данный момент пожар локализован на площади 100 квадратных метров.

Теги:
Сочи


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