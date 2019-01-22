Меркель и Макрон подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции

Подписанный главами Франции и Германии документ дополнит Елисейский договор о сотрудничестве между ФРГ и Францией 1963 года.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подписали в немецком Ахене новый договор о сотрудничестве и интеграции, сообщает РИА Новости.

Новый договор о сотрудничестве между Францией и Германией открывает следующий этап в отношениях двух стран, сказал французский президент Эммануэль Макрон.

"Между Францией и Германией с этим договором сегодня начинается новая глава. На основе согласия мы строим новый этап. В момент, когда Европе угрожает национализм, который развивается в своем направлении, когда Европа переживает болезненный Brexit, когда Европа обеспокоена в связи с большими изменениями в мире, которые выходят за национальные рамки, – климат, информационные технологии, терроризм, миграция… в этом мире и в этой Европе Германия и Франция должны взять на себя ответственность и поднять голос – голос амбиций, реального суверенитета, защиты людей", - сказал Макрон на церемонии подписания.

Ахенское соглашение основывается на идеях Елисейского договора от 1963 года, который способствовал историческому примирению между Францией и Германией.

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Документ, подписи под которым поставили Шарль де Голль и Конрад Аденауэр в Париже 56 лет назад, обязывал власти обеих стран осуществлять регулярные консультации по главным вопросам внешней повестки, проблемам безопасности и культурной политике.

Главной целью нового договора считается еще большее сближение Франции и Германии и подготовка к вызовам, с которыми они сталкиваются в XXI веке. Всего в договоре, текст которого распространила пресс-служба Елисейского дворца, семь глав и 28 статей.

Внешняя политика и оборона

Франция и Германия намерены развивать кооперацию в области европейской политики. "Они действуют в интересах эффективной и сильной общей внешней политики и политики безопасности, укрепляя и углубляя экономический и валютный союз. Они стремятся завершить создание единого рынка и создать конкурентоспособный союз на основе сильной промышленной базы", — сказано в документе.

В договоре также говорится об углублении сотрудничества в области обороны, внешней и внутренней безопасности. Берлин и Париж будут консультироваться друг с другом, "чтобы определить общие позиции по любому важному решению, затрагивающему их общие интересы, и действовать совместно во всех случаях, когда это возможно".

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Более того, Франция и Германия обязуются и дальше развивать взаимодействие между вооруженными силами, активизировать разработку общих оборонных программ и распространение их на партнеров.

"Тем самым они намерены содействовать конкурентоспособности и консолидации промышленной и технологической базы европейской обороны <…> Оба государства разработают общий подход к экспорту оружия в отношении совместных проектов", — подчеркивается в договоре.

Государства создают франко-немецкий совет обороны и безопасности в качестве политического органа, он регулярно будет собираться на высшем уровне.

"Мы обязуемся развивать общую военную культуру, общую индустрию обороны, общую линию по экспорту вооружения. Таким образом мы хотим внести вклад в образование европейской армии", - заявила Меркель на церемонии подписания.

Реформа СБ ООН

Одно из положений договора регулирует тесное сотрудничество Франции и Германии во всех органах ООН.

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"Они будут действовать сообща, чтобы продвигать в ООН позиции и обязательства ЕС перед мировыми вызовами и угрозами. Они сделают все возможное для достижения единой позиции Европейского союза в соответствующих органах ООН", — говорится в договоре.

Кроме того, оба государства приложат усилия для завершения переговоров, касающихся реформы Совбеза ООН. Целью франко-немецкой дипломатии в документе указывается принятие Германии в качестве постоянного члена Совета Безопасности.

Культура, образование, климат

Объемная часть договора посвящена укреплению немецко-французских отношений в области культуры, образования и молодежных обменов. Франция и Германия создадут совместный фонд по поддержке гражданских инициатив и связей между городами-побратимами, а также будут поощрять устранение препятствий для реализации трансграничных проектов.

Более того, Берлин и Париж намерены согласовано работать над созданием и реализацией документов, касающихся защиты окружающей среды и климата, в том числе Парижского соглашения 2015 года и повестки дня ООН в области устойчивого развития.

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Интеграция экономик

Главы двух стран также намерены углубить интеграцию своих экономик, чтобы создать франко-немецкую экономическую зону с общими правилами.

Экономический и финансовый совет двух стран будет способствовать гармонизации их законодательств, а также координировать экономическую политику.

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Наконец, Франция и Германия намерены активизировать сотрудничество в области научных исследований, цифровых технологий, искусственного интеллекта и инноваций.