Эксперты о мятеже военных в Венесуэле: "инсценировка" и "спектакль"

В понедельник группа военных выступила против правительства Венесуэлы, устроив беспорядки в столице республики.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. "Небольшая группа людей" сделала попытку организовать мятеж в отряде Боливарианской национальной гвардии в Каракасе и захватить оружие, но была оперативно арестована утром 21 января.

По мнению аналитиков, опрошенных Sputnik Mundo, речь идет об "инсценировке", "спектакле" и "стратегии истощения сил", целью которых остается венесуэльское правительство.

"Мы, венесуэльцы, уже привыкли к этому, это не первый раз, когда устраиваются такие спектакли. Может быть, все это послужило поводом для стратегической линии СМИ против страны, способом оказания давления", - сказал Sputnik Mundo венесуэльский международный аналитик Басем Тахельдин.

© AFP 2018 / YURI CORTEZ Мятеж группы военных подавлен в Венесуэле

Международный эксперт Серхио Родригес Гельфенштейн считает, что "вся информация о Венесуэле преувеличивается" международными СМИ, и что инцидент, случившийся 21 января, - "это часть агрессии, которая проявляется не только в военном и экономическом отношении, но и в психологическом давлении".

Он уверен, что мятежники действуют согласно стратегии истощения сил, направленной против правительства.

"Это был даже не полноценный силовой состав, а группа из 14 солдат, которые взяли в руки оружие и восстали. В этом замешано много денег. Тем, кто осмеливается бунтовать, платят очень хорошо, но среди них нет камикадзе, они быстро сдают оружие, когда их окружают", - отметил Тахельдин.

Родригес Гельфенштейн также подчеркнул, что важно учитывать "призыв Государственного департамента США, самого президента Дональда Трампа к восстанию военных против конституционного правительства, избранного и законного правительства Николаса Мадуро в Венесуэле".

Произошедшее 21 января "является тревожным фактом, но не релевантным для стабильности правительства", так как командование Вооруженных сил полностью контролирует ситуацию, считает эксперт.