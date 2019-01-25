Мадуро намерен остаться на посту президента, оппозиция предлагает ему амнистию

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении остаться на своем посту до истечения положенного ему срока в 2025 году, передает РИА Новости.
"Я буду продолжать управлять страной все те годы, которые мне положены как президенту республики до 2025 года, с поддержкой гражданского общества и военных", - заявил президент, выступая перед Верховным судом.
В свою очередь оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил о готовности предоставить амнистию действующему главе государства Николасу Мадуро.
По мнению Гуаидо, подобная инициатива об амнистии для управленцев высшего звена и военных, способствующих установлению демократии в государстве рассматривается в оппозиционном парламенте.
"В переходные периоды такие вещи происходят. Законопроект об амнистии рассматривается", - заявил он в интервью телеканалу Univisión.
"Я не хочу спекулировать или создавать гипотетическую ситуацию, за которую мы не сможем отвечать. Но знайте, что правительство полностью скоординировано… У нас работает круглосуточный операционный центр. Мы полностью вовлечены, мы полностью осознаем ситуацию на земле и готовы сделать все возможное для того, чтобы сделать все возможное для обеспечения безопасности наших людей", - заявил Помпео.
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Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация обсуждалась в правительстве США, а также с послом США в Венесуэле.
"Теперь мы признаем нового, временного президента Хуана Гуаидо, и именно он попросил нас присутствовать с нашими дипломатическими полномочиями. И именно с такими полномочиями мы имеем право продолжать нашу дипломатическую миссию там, в Каракасе, в Венесуэле. И мы будем продолжать отстаивать это право", - добавил Помпео.
Заместитель министра иностранных дел России главы Сергей Рябков обратился к США и их партнерам с призывом воздержаться от военного вмешательства в дела Венесуэлы, которое только подольет масла в огонь.
"Мы предупреждаем воздержаться каждого - не только США, но кто-может быть вовлечён в реализацию этих идей - от такого рода действий. Применение военной силы может быть катастрофическим", - заявил он в эфире телеканала CNN.
"Мы сейчас столкнулись со сценарием, который, в случае реализации, может привести к дальнейшему кровопролитию в Венесуэле", - сказал Рябков и добавил, что интервенция лишь "подольет масла в огонь".
Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".
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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.