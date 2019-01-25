Мадуро намерен остаться на посту президента, оппозиция предлагает ему амнистию

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении остаться на своем посту до истечения положенного ему срока в 2025 году, передает РИА Новости.

"Я буду продолжать управлять страной все те годы, которые мне положены как президенту республики до 2025 года, с поддержкой гражданского общества и военных", - заявил президент, выступая перед Верховным судом.

© AFP 2018 / JUAN BARRETO Путин провел телефонные переговоры с Мадуро

"Я прошу, чтобы справедливость восторжествовала в Венесуэле, чтобы был мир, чтобы уважалось социальное государство. Если будет справедливость, то будет и республика, мы не потеряем ни республику, ни родину", - сказал Мадуро.

В свою очередь оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил о готовности предоставить амнистию действующему главе государства Николасу Мадуро.

По мнению Гуаидо, подобная инициатива об амнистии для управленцев высшего звена и военных, способствующих установлению демократии в государстве рассматривается в оппозиционном парламенте.

"В переходные периоды такие вещи происходят. Законопроект об амнистии рассматривается", - заявил он в интервью телеканалу Univisión.

Госсекретарь США Майк Помпео не захотел говорить о возможном применении силы для защиты американских дипломатов в Венесуэле, но заверил, что правительство сделает всё для их защиты.

"Я не хочу спекулировать или создавать гипотетическую ситуацию, за которую мы не сможем отвечать. Но знайте, что правительство полностью скоординировано… У нас работает круглосуточный операционный центр. Мы полностью вовлечены, мы полностью осознаем ситуацию на земле и готовы сделать все возможное для того, чтобы сделать все возможное для обеспечения безопасности наших людей", - заявил Помпео.

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Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация обсуждалась в правительстве США, а также с послом США в Венесуэле.

"Теперь мы признаем нового, временного президента Хуана Гуаидо, и именно он попросил нас присутствовать с нашими дипломатическими полномочиями. И именно с такими полномочиями мы имеем право продолжать нашу дипломатическую миссию там, в Каракасе, в Венесуэле. И мы будем продолжать отстаивать это право", - добавил Помпео.

Заместитель министра иностранных дел России главы Сергей Рябков обратился к США и их партнерам с призывом воздержаться от военного вмешательства в дела Венесуэлы, которое только подольет масла в огонь.

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"Мы предупреждаем воздержаться каждого - не только США, но кто-может быть вовлечён в реализацию этих идей - от такого рода действий. Применение военной силы может быть катастрофическим", - заявил он в эфире телеканала CNN.

"Мы сейчас столкнулись со сценарием, который, в случае реализации, может привести к дальнейшему кровопролитию в Венесуэле", - сказал Рябков и добавил, что интервенция лишь "подольет масла в огонь".

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.