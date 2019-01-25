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Игра престолов

Стали известны новые детали финального сезона "Игры престолов"

© Фото: HBO
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Ранее сообщалось, что восьмой и последний сезон популярного сериала "Игра Престолов" выйдет 14 апреля.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Французская телесеть Orange Cinema Series на своей презентации раскрыла детали хронометража серий заключительного сезона сериала "Игра престолов", сообщает Twitter-аккаунт журнала Premiere.

© Foto / Bighead Littlehead / HBO
HBO анонсировал дату выхода последнего сезона "Игры Престолов"

Две первые серии сезона будут идти по часу. Продолжительность остальных четырех составит порядка 80 минут. Возможно, что в конечном итоге длительность эпизодов может измениться, так как создатели сериала до сих пор работают над финальным сезоном. Официального подтверждения или опровержения информации о хронометраже серий от американского телеканала HBO пока не поступило.

Как рассказывает журнал Entertainment Weekly, для выпуска 80-минутных серий авторам проекта придется согласовывать с телеканалом получение особого разрешения, поскольку такие длинные эпизоды оказывают существенное влияние на схему вещания. Журналист издания также подчеркнул, что вряд ли заключительные серии будут идти ровно 80 минут.

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Ранее телесеть HBO опубликовала первые кадры из заключительного сезона "Игры престолов". Заключительный сезон сериала выйдет на экраны в апреле 2019 года.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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Теги:
"Игра престолов"


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