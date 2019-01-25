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Замерзшие аллигаторы в национальном парке Shallotte River Swamp Park в штате Северная Каролина

Вмерзшие, но живые: лед сковал аллигаторов в США

© Фото: screenshot: twitter/ The Charlotte Observer
В мире
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На видео видно, что аллигаторы остались в замерзшей воде, держа над поверхностью только ноздри и верхнюю часть пасти.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В национальном парке Shallotte River Swamp Park в штате Северная Каролина аллигаторы вмерзли в лед. Видео с животными опубликовало издание The Charlotte Observer.

Как рассказал менеджер парка Джордж Говард, рептилии чувствуют приближение морозов и, зная, когда вода превратится в лед, предусмотрительно замирают, подняв нос над поверхностью воды. По его мнению, животные погружаются в состояние, схожее с зимней спячкой.

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