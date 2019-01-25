Вмерзшие, но живые: лед сковал аллигаторов в США

На видео видно, что аллигаторы остались в замерзшей воде, держа над поверхностью только ноздри и верхнюю часть пасти.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В национальном парке Shallotte River Swamp Park в штате Северная Каролина аллигаторы вмерзли в лед. Видео с животными опубликовало издание The Charlotte Observer.

Alligators in one North Carolina swamp have proven it was no fluke last winter, when they survived a cold snap by freezing themselves in place with their noses above the ice. It has happened again. pic.twitter.com/ovnuxefc5Q — The Charlotte Observer (@theobserver) 23 января 2019 г.

Как рассказал менеджер парка Джордж Говард, рептилии чувствуют приближение морозов и, зная, когда вода превратится в лед, предусмотрительно замирают, подняв нос над поверхностью воды. По его мнению, животные погружаются в состояние, схожее с зимней спячкой.