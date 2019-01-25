Власти США советуют американцам покинуть Венесуэлу

Число задержанных в ходе продолжающихся в Венесуэле многотысячных антиправительственных акций выросло до 369 человек.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Власти США рекомендовали американским гражданам покинуть Венесуэлу, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Госдепа в Twitter, сообщает РИА Новости.

"Гражданам США, проживающим в Венесуэле или путешествующим туда, следует серьезно подумать над тем, чтобы покинуть Венесуэлу. Коммерческие рейсы остаются доступными", - сообщает американское дипломатическое ведомство.

Посол Венесуэлы в Турции Хосе Брачо отметил, что США, поддержав антиконституционные действия спикера парламента Венесуэлы, объявившего себя главой страны, по существу объявили войну законному венесуэльскому руководству.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле

"Происходящие у нас события - это новый формат провокации и переворотов. Нам по существу была объявлена война, когда США и некоторые страны Латинской Америки признали главой Венесуэлы лицо, которое само себя провозгласило президентом. Но ни в одной стране никто ни с того ни с сего не может себя назвать президентом. Везде президент избирается. Никто не может это решать, тем более из других стран", - сказал Брачо на пресс-конференции в Анкаре.

Брачо подчеркнул, что президентские выборы в Венесуэле состоялись в мае 2018 года, за ними наблюдали международные эксперты, признавшие результаты выборов, по которым 67% голосов получил Мадуро.

"У нас это не первая попытка переворота. Ни одна страна мира не подвергались таким ожесточенным нападкам, как Венесуэла.. В 2015 года экс-президент США Барак Обама объявил Венесуэлу угрозой национальной безопасности США. Звучит, как анекдот. Как такая страна, как Венесуэла, может угрожать такой мощной стране, как США? С тех пор всё, что делали США по отношению к Венесуэле, было направлено против нашего народа и правительства", - отметил посол.

Посол выразил благодарность народу Турции и лично президенту страны Тайипу Эрдогану за поддержку конституционных властей Венесуэлы.

© REUTERS / CARLOS EDUARDO RAMIREZ МИД России: готовы выступить посредником между властями и оппозицией Венесуэлы

"Турция не первый раз нас поддерживает, это стало традицией. Во всех социальных и политических кругах Турции я встречаю людей, которые выражают солидарность с народом Венесуэлы. Она стала первой латиноамериканской страной, которая осудила попытку госпереворота в Турции в июле 2016 года", - сказал Брачо.

"Мы хотим укреплять и дальше наши отношения с Турцией, это страна, которое умеет противостоять вражескому натиску. Наш кризис нас многому научил, и мы открыли для себя много новых друзей", - добавил посол.

Гвинджия о политическом кризисе в Венесуэле: не надо Западу к ним лезть>>

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента - "марионеткой США".

Уличные бои в Каракасе: сотни тысяч человек вышли на антиправительственные протесты>>

Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Николаса Мадуро как законного президента Венесуэлы.