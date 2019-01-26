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Города мира. Сочи

Мобильное приложение для туристов запустят в Сочи

© Sputnik / Нина Зотина
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В первом варианте приложение будет акцентировано на пешеходные экскурсионные маршруты.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко рассказал, что администрация курорта намерена в апреле запустить мобильное приложение для туристов с экскурсионными маршрутами и указанием достопримечательностей, сообщает РИА Новости.

"Мы запланировали создание навигационной системы по всем пешеходным маршрутам, а также создание многоязычного туристического портала на базе городского турсайта и мобильного приложения к смартфонам. Это позволит каждому туристу получить по приложению информацию, как двигаться по городу со всеми достопримечательностями пешими маршрутами", - сказал Юрченко.

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Замглавы города также отметил, что руководство создает первый информационный центр, который будет анализировать все пожелания туристов и горожан.

С началом функционирования приложения будут проведены маркетинговые исследования и изучены предложения по тратам на инфраструктуру города курортного сбора 2020 года.

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"Туристы смогут по QR-коду на экскурсионных указателях, которые по городу расставлены, скачать программу, и дальше она поведет их по маршруту, рассказывая про него. Приложение планируется запустить в апреле этого года", - уточнил Юрченко.

Теги:
Сочи


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