Ушел из жизни Мишель Легран

СУХУМ, 26 янв — Sputnik. Всемирно известный французский пианист, композитор и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Monde.

Легран получил известность прежде всего как автор музыки к фильмам. В частности, он написал музыку к картинам "Шербурские зонтики" (1964), "Девушки из Рошфора" (1967) , "Афера Томаса Крауна" (1968) и многими другими.

Всего за свою долгую карьеру, начавшуюся более 50 лет назад, Легран трижды становился лауреатом "Оскара". В 1983 году он стал обладателем награды за песню в фильме "Йентл", а в 1968 году — за лучшую песню к фильму "Афера Томаса Крауна". Более того, он пять раз получал премию "Грэмми" и один раз был удостоен "Золотого глобуса". С ним сотрудничали такие известные певцы, как Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра и Эдит Пиаф.