Совбез ООН одобрил повестку США по Венесуэле

Ранее Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Совет Безопасност ООН в субботу проголосовал за вынесение на обсуждение вопроса о ситуации в Венесуэле по предложению США, передает РИА Новости. За проголосовали девять стран, против - четыре, две страны воздержались.

В начале заседания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил против обсуждения, заявив, что Россия не видит угроз от происходящего в Венесуэле и угроз от самой Венесуэлы.

© Sputnik / Марко Бельо Гуаидо рассказал о сроках проведения досрочных выборов в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в гуманитарном кризисе в Венесуэле.

"Бывший режим Мадуро притеснял свой народ годами, вынуждая миллионы венесуэльцев покинуть страну. Бывший президент Мадуро несет полную ответственность за эту трагедию", - сказал Помпео, добавив, что народ Венесуэлы оставался без гуманитарной помощи.

Кроме того, Майк Помпео заявил, что Куба имеет прямое отношение к ухудшению ситуации в Венесуэле.

"Непосредственно Куба сделала ситуацию хуже. Кубинское министерство внутренних дел даже предоставляет личную охрану бывшему президенту Мадуро", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН по Венесуэле.

"Настало время поддержать народ Венесуэлы, признать новое демократическое правительство, возглавляемое президентом Гуаидо, и положить конец этому кошмару", - сказал он на заседании СБ ООН по Венесуэле.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

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Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.