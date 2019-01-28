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Плечом к плечу: полмиллиона жителей Южной Кореи выстроятся в цепь вдоль границы с КНДР

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Жители Южной Кореи собираются образовать живую цепь на границе с КНДР в знак мира между двумя странами.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Более 500 тысяч человек образуют живую цепь длиной в 500 километров вдоль разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоны, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов акции.

Отмечается, что акция пройдет 27 апреля и будет приурочена к столетию антияпонского восстания.

Предполагается, что люди выстроятся в живую цепь от города Инчхон на западе страны до уезда Косон на восточном побережье. Как отмечают организаторы, акция станет знаком стремления к миру с КНДР.

Принять в ней участие смогут все желающие, в том числе и дети.

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Теги:
КНДР, Южная Корея


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