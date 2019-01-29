Прекратился пожар на танкере "Маэстро" в Черном море

Ранее Следственный комитет России назвал нарушения правил безопасности при перегрузке судов основной версией пожара на танкерах "Канди" и "Маэстро" в Черном море.

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. Открытый огонь на судне "Маэстро" в Черном море прекратился, но обследовать танкер пока невозможно, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Оба танкера находятся на якоре. На "Маэстро" открытого горения не видно, но это не значит, что внутри нет пламени. Пока проверить не можем", - сообщил собеседник агентства.

На танкере "Канди" по-прежнему продолжается интенсивное горение, его периодически заливают водой.

© Foto / Следственный комитет РФ Названа официальная версия пожара на танкерах в Черном море

ЧП на воде



Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером 21 января. По данным Росморречфлота, на двух судах находились 32 человека: 12 человек были спасены, десять тел подняли на борт, еще десять числятся пропавшими без вести.

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Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море была прекращена в пятницу 25 января.