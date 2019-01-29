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Сотрудники французской полиции в Страсбурге, 15 декабря 2018

Задержаны подозреваемые в причастности к теракту в Страсбурге

© AFP 2018 / Jean-Francois Badias
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Трагедия в Страсбурге произошла вечером 11 декабря. Мужчина прокричал "Аллах Акбар" и открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом центрального управления судебной полиции Франции арестовали пять человек, предположительно, причастных к теракту в Страсбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Point.

Сотрудники полиции в Страсбурге.12 декабря 2018
© AFP 2018 / PATRICK HERTZOG
Страсбургский стрелок был ранее осужден 27 раз

Один из задержанных - 78-летний Альбер Б. - подозревается в том, что он доставил во Францию оружие, из которого Шекатт вел огонь. Задержанный ранее состоял на учете в полиции в связи с торговлей оружием.

В общей сложности в ходе операции во вторник утром были задержаны пять человек.

Трагедия в Страсбурге произошла вечером 11 декабря 2018 года. Погибли три человека и пострадали еще 13. Сотрудники полиции ранили стрелка, однако ему удалось сбежать. Позднее выяснилось, что 29-летний Шериф Шекатт состоял на учете у спецслужб как потенциально опасный субъект. Прокурор Парижа заявил, что мотивы мужчины пока неясны.

СМИ сообщили, что открывший стрельбу в Страсбурге, сделал это из мести.

© AFP 2018 / SEBASTIEN BOZON
Количество жертв страсбургского стрелка возросло до пяти человек

По данным журналистов, мужчина сначала признался водителю такси, на котором скрылся с места преступления, в совершенном преступлении, после чего рассказал, что сделал это, "чтобы отомстить за погибших в Сирии братьев".

По данным французских СМИ, мужчину, открывшего стрельбу по прохожим в центре французского Страсбурга, должны были задержать по делу об убийстве накануне дня совершения теракта, но его не оказалось дома.

Стрельба в Страсбурге: кадры с места проишествия>>

Французская полиция в ночь на пятницу 14 декабря ликвидировала подозреваемого в нападении на мирных граждан в центре Страсбурга.

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Теги:
теракт


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